¿Ricardo Ferretti es un DT sobrevalorado?

Para algunos es el mejor técnico en la historia de la Liga MX, para otros, un estratega que ha dejado mucho que desear en momentos importantes, lo que es seguro es que Ricardo Ferretti es un personaje polémico tanto dentro como fuera de las canchas.

El martes pasado el Tuca encaró una final más con los Tigres, la 5ta en torneo internacional con Tigres, y el panorama no es alentador para el brasileño, ya que todo apunta a que va por otra final perdida en torneo foráneo, abriendo nuevamente el debate sobre su capacidad para dirigir torneos importantes.

¿Cuál es la verdad sobre el Tuca? ¿Técnico top o sobrevalorado?

Dominio local

Desde que Ferretti se retiró y hasta la fecha no ha parado de dirigir, si bien sus primeros años fueron de aprendizaje, ganó su primer título de liga en el Verano ’97, y hoy acumula 11 trofeos nacionales, 8 de ellos en el cuadro felino. Jamás ha sido despedido, y desde que llegó a Tigres ha tenido libre albedrío de una directiva que confía en él con los ojos cerrados y en donde siguen afirmando que se mantendrá el tiempo que el propio Tuca desee.

Entonces, ¿cuál es el problema con tener un Técnico confiable y longevo? Vayamos con el lado oscuro del Tuca.

Finales perdidas y estilo de juego

Ferretti podrá ganar todo lo que quiera a nivel local, es más, podrá remontar el próximo miércoles en Concachampions, pero la final más importante para Tigres y el futbol mexicano la perdió aquella noche del 5 de agosto de 2015, en cancha de River por la Copa Libertadores, y es una mancha que se antoja difícil que logre borrarse, evidentemente porque ya ni se participa en ese torneo, y puesto que a una final de un torneo de ese calibre se llega pocas veces, sino que le pregunten a Chivas y Cruz Azul.

Ahora, el tema de las finales no es el único que se le critica, ya que es bien sabido que las plantillas de Tigres son de las más caras, no solo de la Liga, sino del continente. Con eso en mente se le exigen más títulos y fútbol vistoso, lo cual, al menos en el último aspecto, no es de los puntos a favor del Tuca.

¿Genio o fraude?

Considerar a Ferretti es -guardando las distancias- como criticar a la Italia campeona del mundo. Para llegar a la cima hay diversos caminos, unos más brillantes que otros, pero la felicidad de ser campeón y llevar tantos años siendo protagonista en la Liga nadie se la quita a la afición felina. Con lo anterior en mente, jamás me atrevería a demeritar lo hecho por el Tuca a nivel local, ni de sus cualidades como Técnico, ya que ha sabido manejar vestidores complicados y muchos egos, compenetrándolos y haciéndolos funcionar de acuerdo al estilo que él maneja.

El triunfo a nivel internacional, me parece ya no llegó y será su eterna cuenta pendiente, confirmando que es un entrenador localista y que –lo quiera admitir o no- sigue demeritando dichos torneos foráneos, pero eso no le quita que sea un GRAN entrenador.