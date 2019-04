Ronda Rousey oficializa salida de la WWE por tiempo indefinido

¡La novela llegó a su fin! Ronda Rousey oficializó su salida de la WWE, empresa en donde todo comenzó como en un cuento de hadas, pero el final no fue lo esperado, pues la actitud de la luchadora estadounidense, la llevó a ser abucheada una y otra vez por la afición.

Te puede interesar: Jugador mete gol con los testículos y no pudo festejar por el dolor

Ronda tuvo su última participación en la WrestleMania 35 el pasado 7 de abril, mismo en donde sufrió su primera derrota y se lesionó, razón por la que se alejaría del cuadrilátero, aunado a su deseo de ya formar una familia, así lo informó ella misma mediante un video publicado en su canal de Youtube.

"Pensé que sólo lucharía desde WrestleMania hasta noviembre, queríamos formar una familia y llegué a WWE diciéndolo. Pero la lucha libre se convirtió en mi vida durante un año y me enamoré de ella. Me gustaba cada vez más y acabé ganando el título. Cuando hubo una posibilidad real de ser estar en el evento principal de WrestleMania 35 si me quedaba, decidí hacerlo. Después, mi esposo y yo íbamos a tratar de formar nuestra familia", fueron las palabras de la estadounidense.

Añadiendo: "Sobre mi futuro en WWE, primero queremos tener un bebé. No quiero hacer promesas sobre el futuro cuando no sé cómo me encontraré".

Ante el anuncio adelantado de Ronda, la WWE lo confirmó mediante un comunicado. "Mientras defendía el campeonato de mujeres de Raw con Becky Lynch y Charlotte Flair en el histórico evento principal de WrestleMania, Ronda Rousey se rompió un nudillo en su mano derecha, como reveló en su canal de Youtube. The Baddest Woman on the Planea también señaló que se tomará un tiempo lejos del ring para comenzar una familia con su esposo, Travis Browne".

ACTUALIZACIÓN del estado de @RondaRousey: Mientras defendía el campeonato femenino en WrestleMania, se rompió un nudillo de la mano derecha, lo que ha requerido intervención. Por ello y por su deseo de formar una familia, estará un tiempo lejos del ring. pic.twitter.com/RPPHwoShjK — WWE España (@WWE_es) April 23, 2019















Publicidad















TE RECOMENDAMOS