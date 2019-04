Atletas michoacanos viven infierno: casi dos años sin becas ni instalaciones para entrenar

Suman casi dos años en los que atletas y entrenadores de Michoacán han denunciado en diversas ocasiones que la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) del estado no ha entregado las becas deportivas otorgadas por parte del gobierno de la entidad, no obstante, también han expresado su inconformidad debido a que no cuentan con las instalaciones adecuadas para realizar sus entrenamientos.

También te puede interesar

Maradona elogia al futbolista mexicano y a Tata Martino

Los beneficiarios han manifestado la importancia de este ingreso para su carrera debido a que este apoyo económico sirve para financiar diversos gastos durante su preparación así como para participar en competencias necesarias para aumentar su experiencia, mismas en las que no han podido tomar parte por la falta de recursos como en el caso del vallista, Alejandro Orozco, quien se vio obligado a renunciar a los Juegos Centroamericanos 2018 debido a que tuvo que enfrentar una enfermedad por si solo debido a que el CECUFID de Michoacán dejó de darle la beca sin explicación alguna desde 2017.

"No recurrí a ellos (CECUFID), yo sé que no cuento con su apoyo y no hay ya un centro de medicina con ellos, tuve que recurrir por mi cuenta. No recuerdo cuánto, pero gasté bastantes miles de pesos. Estuve en la preselección de juegos Centroamericanos 2018 pero debido a la hepatitis me dieron de baja de la lista”, comentó durante una entrevista para Infobae.

En la misma entrevista el bicampeón nacional reveló que tuvo que trabajar en un establecimiento de comida para solventar sus gastos, sin embargo, esta situación ha complicado su carrera como vallista.

"Sigo entrenando, tuve dos problemas en 2018 por los hepatitis. Como no cuento con un apoyo médico ni nada de parte de las instalaciones ni de alguna institución deportiva, fue difícil llevar una recuperación; ni estudios o monitoreo, tal vez aquí piensan que solo es entrenar a lo bruto y aguantarse de huevos, pero no basta con eso", ""Ahora, iba bien en mi preparación con miras a Juegos Panamericanos 2019 pero me lesioné y tuve que pagar la rehabilitación, inviertes más del provecho que puedes sacar con tanto derroche de dinero, está muy complicado”.

Otra situación que complica la situación de Orozco y de otros atletas michoacanos es el cierre del Estadio Olímpico Venustiano Carranza, inmueble que lleva más de 20 días cerrado debido a una remodelación fallida de la pista.

También puedes leer

Figuras del atletismo Farah y Gebrselassie se acusan de robo y agresión

"Tenemos un problema muy grave porque realmente una rehabilitación de una pista en cualquier parte del mundo, los chinos por ejemplo, la quitan y al otro día ponen una mejor, pero una pista de tartán aquí se rehabilita en tres o cuatro meses como ocurrió en el 2008, pero el año pasado, se tardaron ocho meses y perdimos por completo una temporada. La rehabilitación estuvo tan mal hecha que ahora volvieron a cerrarla para hacer válida la garantía pues no quedó bien, vamos para 20 días que de nuevo está cerrada la pista", comentó Joel Martínez, el preparador de 51 años, Licenciado en Educación Física con más de 30 años de experiencia que se ha encargado de formar a Alejandro Orozco y a cientos de atletas más.

Durante el selectivo regional de Atletismo en Morelia realizado hace poco más de un mes, entrenadores y atletas se manifestaron pacíficamente para reclamar la falta de pagos. De acuerdo con medios locales son cerca de 200 atletas de distintas disciplinas, quienes desde julio de 2017 no reciben el pago de su beca, sumando más de 3 millones de pesos que adeuda el gobierno michoacano, el cual es encabezado por el ingeniero Silvano Aurelones.

En redes sociales, la atleta Mariel Espinosa Solís, hizo un llamado para pedirle el gobierno que devuelva el apoyo a los deportistas michoacanos. La especialista en 400 y 800 metros, que posee un récord de atletismo en México en relevo femenino de 4×800 metros desde mayo de 2014 compartió una publicación en Instagram para denunciar este caso.

"Lamento meter cuestiones de política en este medio pero lo considero. ¿Sabían que nuestro gobernador Silvano Aureoles Conejo Cecufid Michoacán tienen detenidas las becas de los atletas que nos representan a nivel nacional/internacional? No siendo suficiente, a nada de los eventos para clasificar a eventos internacionales, la olimpiada nacional, universiada nacional y el Nacional de primera fuerza. Dieron orden de tener la pista de atletismo CERRADA, por supuestos arreglo y no le están haciendo absolutamente nada (esa pista es la única que permite entrenar a vallistas, saltadores, lanzadores, pruebas combinadas)”, escribió.

Con información de Infobae

PUBLIMETRO TV