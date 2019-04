Ex novia de Martín Rodríguez rompe el silencio tras supuesta infidelidad

Alejandra Valdés, ex novia de Martín Rodríguez se ha encuentra envuelta en la polémica, tras la terminar su relación con el futbolista de Pumas por una supuesta infidelidad por parte de ella con Luciano Bocco, futbolista de Cruz Azul Sub 20.

Ante la ola de rumores que se desató tras la noticia, la modelo chilena rompió el silencio, dejando un mensaje en su cuenta de Instagram, donde aclaró que no le fue infiel al Tin Rodríguez y, solicitando que se deje de lado el tema.

“Cómo podría haberle sido infiel a mi ex, jamás en mi vida lo he hecho y nunca lo haría. Porque me creo tan bomba, me amo tanto, soy una mujer demasiado valiosa. NO me haría ese daño tanto feo, y menos a una persona que amaba. No hagan de nuestro termino algo cruel, porque no lo fue", fueron las palabras que compartió Valdés.

En otra historia añadió: “Luciano Bocco es mi hermano en Cristo y amigo, lo respeto mucho a él y a su novia".

Foto tomada: Instagram

El elemento del conjunto del Pedregal no se ha pronunciado al respecto. Ambos eliminaron las fotografías que tenían juntos en sus respectivas redes sociales, además de que dejaron de seguirse en Instagram.



















