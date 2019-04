Futbolista ya sabía que moriría y prefirió jugar hasta su deceso

Papy Faty era un futbolista de Burundi y uno de los que contribuyó para que hace unas semanas su país calificara por primera vez a la Copa Africana de Naciones, pero lamentablemente hoy perdió la vida en pleno partido debido a un problema cardíaco.

Vaya historia, y es que Faty ya había sido notificado por los médicos que su condición ya no le permitiría seguir jugando como profesional, sin embargo se negó a dejar su profesión y se mantuvo activo a sus 28 años, no obstante, pagó muy caro su valentía.

El jugador militaba en el Malanti Chiefs, que este jueves se enfrentó al Green Mamba en un duelo correspondiente a la liga de Suazilandia, no obstante, se derrumbo y más tarde falleció en el hospital.

Hace unos días el mismo Faty habló sobre sus problemas cardíacos ante los medios de comunicación, aunque hizo caso omiso a las indicaciones.

Kuwtj#today i was assigned at Piggs Peak for sum #PLE game between #Malanti n #GreenMamba n i was shocked to witness wen #PapyFaty collapsed on the field of play n was satisfied dead @hospital…my condolences to #MalantiChiefs #Faty and #footballfamily😩 pic.twitter.com/1tZfZ48xBV

— Sanele_Jele (@kuwtjs_01) April 25, 2019