Árbitro señalado de acosar sexualmente a colegas implementará VAR

La AFA busca implementar el uso de la Asistencia Arbitral por Video (VAR) para la siguiente temporada de la Superliga Argentina y por ello se realiza el curso FIFA RAP VAR para capacitar a los árbitros de esa Liga. Sin embargo, la polémica surgió debido a que uno de los instructores del curso es el colombiano, Óscar Ruiz, sobre quien pesa una acusación pública de acoso sexual en contra de tres árbitros de su país.

Hace unas semanas, los ex árbitros Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía acusaron a Óscar Ruíz de solicitarles favores sexual a cambio de impulsar ascensos en su profesión. En dichas acusaciones también se vio involucrado el ex silbante, Ímer Machado.

“Me acosó sexualmente desde 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje, que ya sabía cuál era el camino. No dejaba ningún momento de molestarme para tener contacto físico. Primero me decía cosas morbosas al oído. En una pretemporada intentó tomarme los testículos y la cola, no lo permití y eso me trajo un problema grande con él. Es muy inteligente porque no te deja un chat, un audio, pero personalmente el acoso es terrible. Yo lo denuncié siendo árbitro internacional activo”, fue la acusación de Hárold Perilla.

"Buscaba acercarse, tocarme la oreja. Me decía que probara algo nuevo, que una vez probó y nunca salió de eso. Que tenía todo el poder para que yo llegara lejos”, agregó Perilla.

Óscar Ruíz construyó una extensa carrera impartiendo justicia dentro de las canchas, fue nombrado como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), igualado con Pierluigi Collina, sólo por detrás de Lubos Michel y Markus Merk. En 2011 comenzaron las acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, no perdió su condición de instructor FIFA por lo que fue enviado a instruir en la Superliga Argentina sobre el uso del VAR.

