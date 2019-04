Pilotos de la Fórmula 1 se convierten en Avengers

Sin lugar a dudas, 'Avengers: Endgame' es una de las películas más esperadas en este 2019, y se estrenará este fin de semana, el cual coincide con el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que el deporte motor no se quiso quedar atrás, y convirtió a sus pilotos en distintos superhéroes de Marvel.

'Fórmula 1: Endgame Back to Baku', fue el titular de la postal que compartieron en sus redes sociales. Lewis Hamilton lució como Capitán América; Valteri Bottas como Thor; Sebastian Vettel como Tony Stark; Charles Leclerc como Blanck Window, entre otros.

Whatever it takes.

Join Captain HAMerica, The Incredible Hulk, Rocket Raccoonen and all your other favourite heroes for the fight of their lives ⚔️#AzerbaijanGP #AvengersEndgame pic.twitter.com/HVGojG7mMS

— Formula 1 (@F1) April 24, 2019