VIDEO: Ex jugadora de voleibol se desmaya en plena entrevista

Jaqueline Carvalho, ex jugadora de voleibol protagonizó un mal momento durante una entrevista, pues mientras respondía las interrogantes de la reportera, sufrió un desmayo, el cual alarmó a todos los presentes.

La dos veces campeona olímpica con la Selección de Brasil mencionó durante la entrevista que comenzó a sentirse mal, pero inmediatamente cayó tendida en el suelo, su esposo que estaba jugando acudió a auxiliarla, el partido se detuvo y el resto de los jugadores buscaron reanimarla.

"Disculpa, me estoy sintiendo mal", fueron las palabras de la medallista en Pekín 2008 y Londres 2012 ante la cámara, ella cayó y por fortuna la reportera alcanzó a agarrarla.

Jaqueline Carvalho, desmaiou enquanto era entrevistada, na noite desta terça-feira, a pressão da ex-jogadora subiu de acordo com os médicos, chegou a 14 por 11. pic.twitter.com/AfRRrKpKGz — Tver (@tveroficial) April 24, 2019

"Fui a ver lo que estaba pasando y dejé a los médico trabajar. Luego, intenté calmarme y volver al juego", comentó Murilo Endres, esposo de la brasileña.

Por fortuna, el desmayo no pasó a mayores, los médicos le dieron la atención correcta y Jacqueline se pronunció en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores el apoyo y preocupación brindada. "Gente, he venido a agradecer a todos por los mensajes. Quiero decir que estoy bien, tuve un síncope, no sé qué es eso en el lenguaje de los médicos, pero son desmayos repentinos que pueden ser causado por 'x' cosas", mencionó a través de un video.

