Andrés Villarreal y Kevin Berlín ganan bronce en Serie Mundial de Clavados

La dupla conformada por Kevin Berlín Reyes y Andrés Isaac Villarreal Tudón abrió el medallero para México con la presea de bronce en sincronizados plataforma 10 metros, en la primera jornada de la tercera parada de la Serie Mundial de Clavados FINA 2019, que inició este viernes, en Montreal, Canadá.

Los mexicanos obtuvieron calificaciones de 49.20, 48.00, 68.16, 76.68, 76.50 en sus primeros cinco saltos; pero fue en la última ronda, en la que con un salto de 3.6 de dificultad, lograron 79.92 unidades, para arrebatar la insignia de bronce a los locales, Vincent Riendeau y Nathan Zsombor-Murray, quienes se quedaron en el cuarto sitio, con 397.71 puntos totales.

El metal dorado fue para los chinos Hao Yang y Junjie Lian, con 464.52 unidades, mientras que Thomas Daley y Matthew Lee de Gran Bretaña consiguieron la plata con 412.20.

