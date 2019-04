Los tenis de la NBA inspirados en los Avengers

La espera terminó y este viernes fue estrenada la película The Avengers: Endgame y con ello también salieron a la venta los tenis de basquetbol que la marca Adidas diseñó inspirados en los superhéroes de Marvel.

Los tenis forman parte de la colección Heroes Among Us y uno de los jugadores que ya usó este diseño fue James Harden, quien se puso los Harden 3 inspirados en Ironman para los juegos 1 y 2 de los playoffs contra Utah Jazz.

Assist of the night from The MVP!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/wV6AXkkEZl

