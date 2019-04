Eligen a Raúl Jiménez como el mejor jugador de la Liga Premier

Qué momento vive Raúl Jiménez en la Liga Premier y es que este viernes el goleador fue reconocido por la Asociación de Escritores de Futbol de la región central de Inglaterra como el mejor jugador de la temporada gracias a sus estupendas actuaciones con Wolverhamtpon.

A través de su Twitter, el atacante surgido del América agradeció el premio esperando que sea el primero de muchos durante su estancia con los Wolves.

Jiménez suma 15 goles en la campaña, de los cuales 12 han sido en la Premier y los otros tres en copas inglesas. Pero su nivel de contundencia ha sido acompañado por la peligrosidad ofensiva con la que se muestra en cada partido, pues también suma siete asistencias.

Por ello, dicha asociación decidió darle el galardón al atacante mexicano, quien hace unas semanas fue adquirido en compra definitiva por casi 40 millones de dólares al Benfica de Portugal, club que nunca le depositó la confianza que Jiménez pedía a gritos en la liga lusa.

Thank you to all midlands @theofficialfwa members who have voted me their player of the season 2018/19. #footballwritersassociation pic.twitter.com/MLDrWkPPQy — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) April 26, 2019

The @theofficialfwa midlands player of the year award is presented to @Wolves striker Raul Jimenez. pic.twitter.com/vhUgZgqg80 — BBC WM Sport 95.6 (@sportbbcwm) April 26, 2019