A un año de su partida, Iniesta felicita al Barça por el título de Liga

Andrés Iniesta, actual capitán del Vissel Kobe japonés y exjugador del Barcelona, envió un mensaje de felicitación a su exequipo tras la consecución de su vigésimo sexto título de la Liga española.

"Hola, desde japón los felicito por esta nueva liga, una liga más, una liga espectacular. Felicito a todos los jugadores, al 'staff', a la directiva, a los aficionados, a todos los culés", indica en un vídeo difundido por la cuenta de LaLiga.

"Están en un año espectacular que culmina con esta liga. Por delante quedan otros retos para intentar conseguir. Los felicito por este primero. Lo merecen", apunta.

Mientras tanto, Javier Tebas, presidente de LaLiga, también publicó en su cuenta de twitter unos mensajes en catalán y en castellano para felicitar al club azulgrana.

"Fueron los más regulares, los más luchadores, los más resistentes. Desplegaron una calidad increíble. Por eso son los campeones de LaLiga, la competición que apasiona al mundo entero. ¡¡Felicidades Barcelona!!", indica el mandatario.

