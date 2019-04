¡Barcelona se proclama campeón de Liga!

Un gol de Lionel Messi sobre el Levante bastó para que el Barcelona se proclamara campeón de la Liga de España en la temporada 2018-2019, consiguiendo su título número 26 de dicha competencia, el cual le servirá de motivación al conjunto catalán para afrontar las semifinales de la UEFA Champions League, instancia donde se medirán ante el Liverpool.

El Camp Nou tuvo que esperar nueve años para volver a gritar un campeonato de Liga, pues la última vez que esto había ocurrido fue en la temporada 2009-2010, cuando los blaugranas consiguieron su vigésimo título. Ayer el Barça festejó el bicampeonato de España con su gente, a falta de tres jornadas por disputar de la presente temporada.

Los dirigidos por Ernesto Valverde cumplieron su primero objetivo, aunque aún le quedan dos por delante: la Champions League y la Copa del Rey, y aunque en ambas competencias son serios candidatos al título, el exceso de confianza no tendrá lugar dentro del plantel, ayer festejaron, pero hoy ya tienen su mente puesta en el Liverpool, equipo al que enfrentarán el próximo miércoles.

No hay duda de que el Barcelona ha sabido dominar a la perfección la Liga, pues en los últimos diez años ha obtenido ocho títulos, y cada vez se acerca más al Real Madrid, equipo que tiene siete más que su acérrimo rival, pero que lamentablemente hoy está fuera de las competencias nacionales e internacionales.

La estrella 26 va nuevamente de la mano de Lionel Messi, jugador que obtuvo su décima Liga, y quien marcó el gol del triunfo con sabor a campeonato, pues pese a no arrancar de titular, bastó su presencia en el terreno de juego, para que en el segundo tiempo marcara la diana del título. El tiempo valió oro, pero el silbante pitó el final, el Camp Nou enloqueció, los familiares de los jugadores ya esperaban el momento de correr y celebrar el logro obtenido, la Pulga levantó el trofeo, para después festejarlo con el resto de la plantilla, las cámaras captaron el momento que quedará plasmado en la historia.

Cabe mencionar que el Levante ofreció uno de sus mejores partidos frente al Barça, no se achicó ante el ya actual campeón, luchó hasta el final, pero no le bastó para detener al imponente equipo que aspira al triplete: Liga, Champions League y Copa del Rey.

