Peleadora que golpeó a un hombre que se masturbó frente a ella confesó quedar ‘traumatizada’

Hace unos días la peleadora brasileña de Artes Marciales Mixtas, Joyce Vieira, sufrió un momento verdaderamente desagradable debido a que un hombre se masturbó frente a ella mientras posaba para una sesión de fotos por lo que Vieira enfrentó al sujeto y lo golpeó, sin embargo, tras el lamentable episodio Vieira confesó sentirse “traumatizada”.

El hombre de 26 años, identificado como Josinei Ferreira, fue arrestado pero luego fue liberado tras negar la acusación y afirmó que estaba orinando en la playa antes de que Vieira se le acercara, pero Joyce insistió en que estaba realizando un acto sexual y comentó que quiere ver al hombre encarcelado para evitar que se vuelva a repetir un incidente similar.

"Sí (quiero que vaya a la cárcel), porque él podría hacerlo de la misma manera que cuando estaba conmigo pero con la hija o nieta de alguien. ¡Esto podría terminar afectando a toda una familia porque es traumatizante!, Afectó mi vida, más porque tuve esa reacción, ¡no bajé la cabeza y lo enfrenté! Durante toda una semana dormí y me desperté con la escena en mi cabeza”, declaró para Mirror.

"Hasta ahora no he pensado en cuál será mi reacción si lo veo en la calle. Para ser honesta, es muy difícil porque hasta hoy he sufrido un poco por las miradas de los hombres que me ven en el entrenamiento porque soy mujer. Pero eso es todo, solo combustible para mí y quiero seguir y luchar cada día más y más por el amor que la lucha despertó en mí”, agregó.

Para finalizar Vieira aseguró que fue la primera vez que le hizo frente a un acoso y manifestó que combatirá firmemente el acoso en contra de las mujeres: "Soy feminista y después de todo esto, voy a abrazar la causa con todo. Es el primer tipo de acoso como el que he enfrentado, pero tengo que sufrir sexismo todos los días".













