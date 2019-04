Messi consigue su décima liga española con el Barcelona

Lionel Messi sigue haciendo historia e imponiendo nuevas marcas con el Barcelona como este sábado al proclamarse campeón de La Liga de España en el triunfo 1-0 ante el Levante con gol suyo.

Con este título, el delantero argentino llegó a 10 ligas ganadas con el Barça y se convirtió en el jugador del club blaugrana con más campeonatos.

When you win your 10th La Liga title and get to celebrate it with the ones you love most. 💙❤ #WeColorLaLiga pic.twitter.com/XUFhW9rzUl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019