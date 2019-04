Tuitero desata conflicto entre Fidel Kuri y Édgar Andrade

Los Tiburones Rojos de Veracruz no dejan de generar malas noticias y polémica y ahora un usuario de Twitter provocó un intercambio de reclamaciones entre Fidel Kuri Grajales, dueño club, y el futbolista Édgar Andrade, a través de la red social.

Todo comenzó según el periódico Récord cuando el ex mediocampista de los escualos reclamó un supuesto bono por haber evitado el descenso del equipo en la temporada 2016-17 y la cuenta de Twitter @Espaciotiburón le recriminó que esa temporada casi no participó con el equipo.

"Me encantaría tener un trabajo donde me pase de huevón y mis compañeros se maten trabajando, cuando llegue el bono lo exija como si yo hubiera trabajado. Édgar Andrade era cepillado por cada DT que llegó”.

El futbolista de 29 años de edad no se quedó callado y le recordó el gol que marcó ante Cruz Azul en la jornada 12 del Torneo Clausura 2017 con el que le dieron la vuelta al marcador y ganaron 3-1 y posteriormente se salvaron de descender (Jaguares Chiapas perdió la categoría y desapareció).

"Cómo gritaste este gol, seguro. Ayudó para salvarnos ese torneo: perdíamos y estábamos descendidos, si no sabes no hables", señaló Andrade. “¡Claro lo grité como loco y fue un perro gol! Pero…¿Eso no fue en 2017? ¡Cuando todavía no estaba el convenio que hoy pelea”, respondió el tuitero.

Como gritaste este gol seguro ayudó para salvarnos ese torneo perdíamos y estábamos descendidos 🤷🏻‍♂️ si no sabes no hables pic.twitter.com/RYwLHhcyBs — Edgar Andrade (@edgarandrade19) April 26, 2019

Claro que si y en los torneos q se calificó los cumplieron , en todos los equipos q luchan por eso hay premios eso es de siempre . nos quitaron un mes por perder un partido y nadie dijo nada 🤷🏻‍♂️ se pierde y se gana — Edgar Andrade (@edgarandrade19) April 26, 2019

El ahora jugador de Cafetaleros Tapachula respondió que no estaba firmado el convenio, pero el bono estaba prometido. Fue entonces cuando apareció Fidel Kuri y le recriminó lo que pagó por su fichaje y el supuesto apoyo que le brindó durante el secuestro de su madre.

Edgar no se te olvide que pague 3 millones de Dolares por ti, que estuve al pendiente de tu mamá cuando la secuestraron, y siempre te di consejos para que siguieras creciendo. Tu padre estuvo conmigo abogando por ti. Pero gracias por el Gol que metiste en el 2017 — Fidel Kuri Grajales (@fidelkugra) April 26, 2019

