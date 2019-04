Toluca se queda sin Liguilla tras empate ante Pumas

Pumas y Toluca empataron 2-2 en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 y con ello el equipo choricero perdió cualquier posibilidad de quedarse con un boleto a la Liguilla debido a que estaban obligados a ganar sus dos encuentros restantes.

Los universitarios saltaron a la cancha motivados y con la intención de ganar el último partido de la temporada como locales, sin embargo, durante los primeros minutos hicieron gala del problema que los persiguió durante toda la temporada; la falta de contundencia.

Brian Figueroa había marcado para los universitarios apenas al minuto 1, no obstante, su gol no subió al marcador debido a una posición en fuera de lugar, minutos más tarde David Cabrera estrelló un disparo en el poste y pasada la media hora de juego Pumas acumuló al menos cuatro jugadas manifiestas de gol que no pudieron concretar exitosamente.

Tuvieron que pasar 39 minutos para que Pumas manifestara en el marcador su dominio en la cancha, el chileno Felipe Mora fue el encargado de coronar una gran jugada colectiva del equipo universitario.

En el complemento, los del Pedregal duplicaron la ventaja desde los once pasos al minuto 53, Víctor Malcorra fue el encargado de poner el 2-0, loza que parecía muy pesada para los de Ricardo La Volpe, sin embargo, en menos de cinco minutos empataron las acciones y metieron en complicaciones al equipo de Bruno Marioni.

El primero de los Diablos llegó tras un tiro libre desde afuera del área cobrado de manera extraordinaria por Federico Mancuello al minuto 57 y cuatro minutos más tarde Alexis Canelo igualó el marcador. En los minutos restantes ambas escuadras generaron jugadas de peligro pero los cartones no se movieron más y se decretó el 2-2 definitivo.

Tras el resultado Pumas llegó a 17 unidades y cerrarán su partición en el Clausura 2019 de visita ante Santos mientras que Toluca quedó con 22 uniddes y le hará los honores a Lobos BUAP en la jornada 17.

