VIDEO: Corredor completa el Maratón de Londres disfrazado de Big Ben

La edición 2019 del Maratón de Londres dejó con un buen sabor de boca a todos los participantes, debido a que se registró un ambiente inmejorable, incluso, dentro de la carrera hubo espacio para la diversión gracias a que varios atletas participaron disfrazados.

En las calles londinenses se pudieron apreciar disfraces de abeja, zombies, botellas, dinosaurios y hasta un rinoceronte, sin embargo, hubo uno que llamó la atención debido a las complicaciones que le generó disfrazarse del emblemático Big Ben. Al llegar a la meta, el corredor tuvo que se auxiliado por voluntarios del evento, debido a que las dimensiones de su atuendo eran demasiado grandes y le impedían cruzar la linea final.

This is not what you need after 26.2 miles… #LondonMarathon pic.twitter.com/rEIFJjvvgv — BBC Sport (@BBCSport) April 28, 2019

Por otra parte, también se vivieron momentos de verdadero dramatismo, el episodio sucedió cuando la corredora británica Hayley Carruthers colapsó al llegar a la meta debido a que tropezó a escasos metros de cruzar la meta, por lo que terminó la competencia gateando, de inmediato fue atendida por los médicos. “Hoy aprendí cómo no se debe correr un maratón”, escribió la atleta en Twitter minutos más tarde.

So much pain but still determined to finish, Hayley Carruthers 👏👏 #LondonMarathon2019 #GetInspired pic.twitter.com/IuhF1iUwLr — Gavin Evans (@GavinEvs) April 28, 2019

El keniano, Eliud Kipchoge, conquistó por cuarta ocasión el Maratón de Londres. El corredor africano subió a lo más alto del podio tras registrar un tiempo de 2 horas 02 minutos 37 segundos. EL atleta de 34 años ganó esta competencia en 2015, 2016, 2018 y 2019.

ELITE MEN'S RACE It's a new course record of 2:02:37 (unratified) and the second-fastest time ever for @EliudKipchoge 🇰🇪 👏👏👏 Another sensational performance.#LondonMarathon #ThanksaBillion pic.twitter.com/IuNM78z91f — Virgin Money London Marathon (@LondonMarathon) April 28, 2019

"Estoy contento de ganar por cuarta vez aquí, de marcar la historia, Londres es increíble, la masa me empuja”, comentó el ganador para la BBC.

