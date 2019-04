Ernesto D’Alessio desconoce por qué la Conade no recibe el presupuesto aprobado

El legislador Ernesto Vargas Contreras -mejor conocido como Ernesto D’Alessio-, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, dijo hoy desconocer dónde está el punto que obstruye la llegada de los mil 718 millones de pesos aprobados del presupuesto para la Conade.

"Entiendo que a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) se están asignando los recursos para poder ayudar, porque la transición de autoridades se da en un momento en que estamos a nada de los Juegos Panamericanos y el año que viene son los Juegos Olímpicos", explicó el legislador.

Abundó que "ha sido muy complicado que todavía los mil 718 millones de pesos que aprobamos aquí, en diciembre del año pasado, pues todavía no llegan a Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)".

Descartó que la Conade esté en incumplimiento del trabajo en la elaboración del Plan Nacional del Deporte, y, además subrayó que todas las federaciones deportivas nacionales trabajan de acuerdo con sus propios planes.

A pregunta de Notimex, respondió que "honestamente no sé qué esté deteniendo que (la Secretaría de) Hacienda todavía no asigne el recurso aprobado aquí en la Cámara de Diputados, lo que sí sé es que los atletas no se están quedando sin recursos".

En otro sentido, dijo que continuará siendo crítico respecto "a la corrupción en las federaciones (deportivas nacionales). Durante la reunión del Sistema Nacional del Deporte se lo dije en su cara a todos los presidentes de las Federaciones".

Afirmó que "ya basta que el presupuesto asignado a los atletas no llegue y ya basta también de esas asambleas hechas a modo para que sigan reeligiéndose presidentes de Federaciones y duren 20 años y esto ya parece dictaduras, y eso no es posible que pase en el deporte".

Dijo que sucede eso porque resulta increíble que desde 2013, desde que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) está inhabilitado. Solo existe en el papel.

Luego enfatizó que "es claro que voy a dar vida al Coved. Se le tiene que dar vida a ese colegiado que existe en la Ley y le corresponde a la Secretaría de Educación Pública activar el Coved, aunque a algunos presidentes de federaciones no les guste".

De su iniciativa de ley de tipificar en el código penal los fraudes deportivos en todas las disciplinas, aseguró que "el deporte nacional es el lugar idóneo para cometer fraudes y el poder judicial no puede intervenir. Es increíble que esto suceda".

Aseguró que le quiere dar herramientas a la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte (CAAD), la cual por ahora solo hace "una simple recomendación. Mientras no le demos dientes a la CAAD, los fraudes van a seguir sucediendo en el deporte nacional, se van a seguir robando todo el dinero que llega al deporte y nadie puede intervenir".

Informó que en estos días "estoy haciendo un archivo. Estoy juntando datos duros y en su momento los voy a citar y necesitar de su ayuda para poder denunciar con datos duros a quienes están cometiendo fraude y quienes no están ejerciendo el recurso público que se les ha asignado para los atletas".

Dijo que esta iniciativa incluye naturalmente el deporte profesional y que "en dado caso que hubiera casas de apuestas que estuvieran detrás de arreglos de disciplinas, por supuesto que serían acreedores de una sanción del poder judicial".