Termina temporada del 'Chucky' Lozano con el PSV por lesión

El PSV Eindhoven de Holanda informó que la temporada del jugador mexicano Hirving Lozano ha terminado por la lesión que sufrió en el duelo ante el Willem II la jornada pasada.

De acuerdo con la información de Telegraaf, en los primeros estudios médicos que se le realizaron a Lozano el ligamento cruzado de la rodilla derecha se encuentra en buen estado, tras la dura entrada que recibió por parte de Freek Heerkens.

“Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la liga”, dijo Lozano. “Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible.”

