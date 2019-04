‘Mi vida entera es un arrepentimiento’: Mike Tyson

El polémico ex boxeador estadounidense Mike Tyson está arrepentido de muchas cosas en su vida, pero confesó que tuvo una infancia difícil y eso lo llevó a ser violento y meterse en problemas, aunque encontró en el boxeo y en la marihuana una forma de canalizar sus impulsos.

Tyson fue invitado al programa de televisión Good Morning Britain para participar en el debate sobre el aumento de crímenes en Inglaterra cometidos por menores de edad y entonces el ex boxeador contó que fue un niño cercano a la violencia debido a los problemas en su familia.

"Yo era igual que estos niños. Solía estar en pandillas, tener armas, dispararle a la gente, dispararme y todo eso. Vengo de un ambiente hostil, crecí sin mi padre, con mi madre que era una trabajadora sexual. Siempre éramos humillados, nunca tuvimos orgullo en nuestra familia, nadie sabía quiénes éramos”, compartió.

"Desde que era un niño de 12 años solamente me enseñaron a golpear a la gente, derribarlos, humillarlos, demostrarles que era superior a ellos. Todo el mundo me decía que era bueno en eso y eso me llevó a convertirme en este hombre, este tirano que no tenía respeto por nada. Pero en realidad yo era un niño asustado e inseguro”, declaró.

Tyson dijo que su complicada infancia no justifica su violencia y aseguró estar arrepentido. “Mi vida entera es un arrepentimiento. Toda mi vida, mis acciones, mi conducta, muchas cosas que he hecho en mi vida. Estoy muy arrepentido. Desearía no haber hecho eso, ojalá no hubiera dicho muchas de las cosas que he dicho a otros seres humanos”.

Actualmente, el ex campeón mundial lidera un proyecto sobre plantación de cannabis en California, estado que legalizó su comercialización recientemente, y dijo que la marihuana “es un milagro”.

"No creo que haya efectos negativos (por fumar marihuana). Si pones a cinco personas que no se conocen en una habitación y los pones a fumar cannabis, empezarán a sacarse ‘selfies’. Pero si le das alcohol a cinco personas que no se soportan, empezarán a matarse unos a otros”, aseguró.

