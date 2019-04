Cristiano Ronaldo habría comprado el coche más caro del mundo

View this post on Instagram

‘La Voiture Noire’ – the highest level of Automotive Haute Couture one can reach.

#Bugatti #BugattiAtlantic #Type57SC #BugattiHistory #BugattiStory #LaVoitureNoire #AutomotiveHauteCouture #Bugatti110Years #Bugatti110Ans #GenevaInternationalMotorShow #GIMSSwiss