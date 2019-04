VIDEO: Sangrienta pelea de MMA tuvo que ser detenida

Vaya pelea sangrienta de MMA que se dio el fin de semana pasado entre Ilima-Lei Macfarlane y Veta Artega, quien terminó perdiendo debido a que ya no pudo continuar en la batalla al sufrir un corte en la frente que le provocó una hemorragia.

Se llevó a cabo Bellator 220 de Artes Marciales Mixtas en San José, California y fue en el tercer round cuando la campeona Macfarlane le propinó un corte en la frente a su adversaria.

Después de que se detuvo el combate, el médico solicitó que Arteaga ya no siguiera en la batalla, pues tenía la cara llena de sangre y no tenía caso arriesgar su integridad, en una pelea donde no tuvo el desempeño que se esperaba.

Al respecto, la ganadora, Ilima-Lei Macfarlane explicó: ”Cuando la golpeé con el codo escuché que se había roto un hueso. Litermente lo escuché. Pero no me di cuenta que (Arteaga) estaba sangrando hasta que nos levantamos y vi como la sangre le derramaba. No advertí que había sido tan grave hasta que pararon la pelea y dije 'esto fue grave”.