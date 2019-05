VIDEO: Mhoni Vidente revela que le están haciendo brujería al 'Canelo'

Este 4 de de mayo Saul ‘Canelo’ Alvarez peleará por primera vez en este 2019 y lo hará contra Daniel Jacos en Las Vegas, sin embargo Mhoni Vidente aprovechó el combate para dar su pronóstico y afirmar que el pugilista mexicano está siendo embrujado por una ex novia.

VIDEO: A 25 AÑOS DE LA TRAGEDIA QUE ACABÓ CON LA VIDA DE AYRTON SENNA

A través de su canal de YouTube, la vidente comentó que alguna ex pareja del ’Canelo’ no ha logrado desprenderse de su energía: “Al ‘Canelo’ yo lo veo que le están haciendo brujería. ‘Canelo’, escúchame, te están haciendo mal de ojo o te están haciendo brujería. Para mí que es una con la que anduviste hace como dos años, que no se pudo quitar completamente de tu energía”.

“Báñate con agua bendita y sal de grano. Yo te veo con cuestiones de mal de ojo o de muchas envidias. Cuídate mucho tú y tu familia 'Canelo'”, añadió.

También Mhoni Vidente adelantó que el mexicano ganará la pelea del sábado ganando en el noveno o décimo round: “Ahora que vas a pelear con (Daniel) Jacobs veo que la ganas por knockout. ‘El Canelo‘ viene ganado la pelea por knockout contra Jacobs, que es un hombre negro que superó el cáncer, por eso le dicen el hombre milagro. ‘El Canelo’ va a seguir ganando en el noveno o décimo round por knockout o si no se la lleva por decisión unánime”.

PUEDES VER LO QUE DIJO MHONI VIDENTE A PARTIR DEL MINUTO 5:00