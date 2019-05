Ana Guevara asegura que la inseguridad no detendrá la Olimpiada Nacional

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que sucesos como los ocurridos la madrugada del 2 de mayo en contra de tres atletas sonorenses, no detendrán las pruebas de natación de la Olimpiada Nacional que se desarrollan en Quintana Roo ni al deporte en México.

La mejor futbolista del mundo no estará en el Mundial de Francia

Olimpiada Nacional se ve empañada por intento de secuestro

“La gran bandera que enarbola el deporte, es la bandera blanca, la de la paz, nunca ninguna guerra ha detenido una justa deportiva en curso, y por hechos como los sucedidos aquí, no tenemos por qué detener esta fiesta deportiva", destacó en entrevista con Notimex.

La “Saeta Sonorense” afirmó que la dependencia a su cargo y ella personalmente han estado al tanto del estado de salud de las atletas que sufrieron un intento de secuestro en Cancún, Quintana Roo, así como de la seguridad de los demás participantes e integrantes de las diferentes delegaciones, a quienes aseguró que la competencia se desarrollará con seguridad.

“Quiero asegurar a los padres de familia que sus hijos estarán seguros, esto fue un hecho aislado, que gracias a Dios no pasó a mayores. La seguridad está garantizada para los atletas, así me lo ha expresado el gobernador del estado y todas las autoridades con las que he tenido comunicación desde que me enteré de este hecho”, explicó.

Afirmó que estará al pendiente del desarrollo de la competencia y que seguirá de cerca a las autoridades involucradas para que cumplan con su palabra de salvaguardar la integridad física de los atletas participantes.

“Estoy y estaré en contacto con el gobernador, secretario de gobierno del estado, con el director del deporte y el secretario de seguridad para que la competencia se desarrolle de manera tranquila, pues tengo el compromiso de las autoridades de que brindarán toda la seguridad para que esto suceda”, anotó.

La directora de Conade afirmó que los hechos sucedieron en un hotel que no estaba dentro de los catalogados como “hotel sede” de la competencia, y que no se tenía conocimiento de que estas atletas de la delegación sonorense ya habían llegado, pues el registro de las delegaciones iniciaría hasta las 14:00 horas de ayer.

Quien fuera la máxima exponente del atletismo mexicano mandó un mensaje de apoyo a los atletas que participan en esta justa, así como a todos sus familiares al asegurarles que las autoridades del estado estarán al pendiente de que las competencias, en las que participarán más de 11 mil atletas, se realicen con seguridad.

La exatleta afirmó que los familiares de las tres atletas que sufrieron este percance decidieron retirarlas de participar en la competencia y ya se encuentran de regreso a su natal Sonora.