Maradona, ¿A qué se debe su buen paso?

Cuando se confirmó la llegada de Maradona a Dorados, la mayoría de los medios de comunicación ironizaron con su aterrizaje, y es que había razones suficientes para pensar que la llegada del argentino era un mal chiste, en especial viendo su accidentado estilo de vida y el poco protagonismo que ha tenido en los clubes que ha dirigido en el pasado, acumulando derrotas y cortando ciclos en los momentos más inesperados.

Sin embargo y por increíble que parezca, el Diego está a las puertas de disputar su segunda final consecutiva con el equipo sinaloense y tiene verdaderas posibilidades de conseguir el ascenso.

¿A qué se debe su buen paso?

Una liga espontánea

Aceptémoslo, el Ascenso MX es tierra de nadie, un lugar perdido en el limbo donde incluso hay franquicias que poco les interesa conseguir el ascenso, pero son buen negocio para sus dueños. Por lo mismo, no me sorprende que una dirección técnica tan poco común como la de Maradona, además, viendo las plantillas, estamos hablando de una de las instituciones más “sólidas” de la división de plata del futbol mexicano, de las que tienen más extranjeros y de las que más valen, incluso, no olvidemos que hace poco estuvieron en Liga MX y se han mantenido en semifinales en la lucha por el ascenso de manera habitual, así que tampoco hay por qué asombrarse.

Factor anímico

Muchos le atribuyen el buen paso de Dorados a la motivación de tenerlo en el banquillo, ya que rara vez te topas con una figura como él animándote, y no creo que sea demasiado descabellado, ya que -volviendo al tema pasado- en el Ascenso te puedes coronar con un par de cojones y motivación, y vaya que Maradona se lo inyecta a cada uno de sus entrenados. Además, se nota a leguas que el vestidor es una fiesta aparte, y los futbolistas están muy cómodos en él, con “el pelusa” bailando y cantando con cada victoria, aspecto que beneficia mucho al jugador latino.

¿Logrará el Ascenso?

Cuando llegó “El Pelusa” a Dorados, como muchos, yo no esperaba nada de él, y realmente me ha sorprendido su desempeño, además del hecho de que haya aguantado tanto tiempo en el banquillo. Sin embargo, llega un momento donde la táctica pesa y hasta ahí es donde le alcanzará a Dorados, eso quedó claro en la final pasada donde fue derrotado por un Atlético San Luis superior, y no dudo que vuelva suceder en la actual, los potosinos tienen todo para firmar su ascenso y mucho me temo que eso veremos en los próximos días.