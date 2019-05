Razones por las que está fastidiado Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dio una entrevista al diario El País para hablar de una buena parte de su vida dentro y fuera de la cancha, explicando que el dinero nunca ha sido su felicidad y que sigue viendo a mucha gente esperando que fracase.

El goleador de la Juventus estuvo en España para abrir una de sus clínicas capilares y en la charla dejó claro que su éxito se lo debe al trabajo y la constancia, pero dice estar fastidiado de que haya muchos incrédulos que aún dudan de su capacidad.

"No te voy a negar que a veces me fastidia y cansa porque parece que todos los años debes probar que eres muy bueno. La gente siempre está juzgando: 'Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años, ya lo debería dejar'. Y tú quieres sorprender a la gente: aquí sigue el bicho. Hay que tener que demostrar. No solo por ti. También a la gente que está alrededor. Tu familia, tu madre, tu hijo… 'Cris, tienes que ganar mañana' (…) pero llega un momento en que dices. ‘Mira, déjame”, apuntó Cristiano.

Sobre su vida personal, Cristiano criticó a quienes lo ven como un hombre feliz por la opulencia en la que vive, pero resaltó que no es como la gente cree: “Me ven como una persona que nunca puede tener un problema, nunca puede estar triste, nunca puede tener preocupaciones. La gente identifica el no tener problemas, el éxito, con el dinero. '¿Cómo puede estar triste o tener un bajón si tiene millones?”.

“Debes entender que la gente no piensa como tú, no ha vivido ciertos momentos, no tiene una cultura mayor de lo que se les permite. Pero lo entiendo”, añadió CR7.

Cristiano destacó que su llegada a la Juventus ha sido mejor de lo que esperaba, no obstante, sigue aprendiendo cosas para mejorar: “Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo. Si eres listo, captas cositas que te hacen mejorar como atleta. En la Juve me adapté perfectamente. Vieron que no soy un vendehumo. Es Cristiano y es lo que es porque se cuida. Una cosa es hablar y otra, hacer.¿Por qué gané cinco balones de oro y cinco Champions?”.