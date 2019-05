Luchador mexicano salva la vida de promotor tras sufrir terrible accidente

Psicosis o Nicho el Millonario como el conocido Dionicio Castellanos, es un luchador mexicano que trabajó algún tiempo para CMLL y la AAA, y que en días pasados se convirtió en un héroe al rescatar al promotor Danny Warren cuando sufrieron un accidente en una carretera de Canadá.

JOSÉ LUIS HIGUERA CONFIRMA QUE SIGUE SIENDO EL DIRECTOR GENERAL DE CHIVAS

Psicosis realizaba el viaje, con el también luchador Robin Lekime, junto al agente Danny Warren, cuando una tormenta de nieve se interpuso en el camino haciendo que el carro se empezará a hundir sobre el camino, por lo que los dos deportistas lograron escapar del auto.

Sin embargo, el promotor se quedó atrapado y tuvo que ser auxiliado por sus acompañantes, quienes en todo momento hicieron lo suficiente para rescatarlo con vida, aunque con una severa contusión.

Ante ello, Warren no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrarles su agradecimiento a través de redes sociales: “Antes que nada, gracias Robin Lekime y gracias Psicosis. Me salvaron la vida. Literalmente. Si no digo nada en público nunca más. Gracias. Gracias por siempre”.