Porra del Querétaro da golpiza a aficionado tras recibir playera de Sanvezzo

La violencia continúa teniendo presencia en el futbol, muestra de ello fue lo que le sucedió a Luis Fernando Durán, un fiel aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro y abonado desde hace cuatro años, quien fue golpeado brutalmente por la misma porra de su equipo tras recibir la playera de Camilo Sanvezzo al término del partido ante Veracruz en la jornada 16 del Clausura 2019.

El juvenil decidió denunciar mediante redes sociales lo acontecido el pasado domingo en La Corregidora, pues señaló que fue golpeado frente a elementos de seguridad, que no hicieron nada por detener el acto de violencia.

Posteriormente él acudió con los servicios médicos del estadio, los cuales también se negaron a auxiliarlo, por lo que tuvo que irse inmediatamente a un hospital, ésto con la ayuda de otro aficionado que lo apoyo a salir del inmueble.

"Casi no podía ver por el golpe ocasionado, gracias a otro aficionado fue que pude salir del estadio, trasladándome a un hospital para que me checaran, porque me sentía mal. Lo bueno es que no tenía nada grave, pero esto lo hablo para que el Club Querétaro tome cartas en el asunto y haga algo con su mismo elemento de seguridad ya que uno siendo abonado no tenemos el apoyo", relató el aficionado.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️@Club_Queretaro ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️. Hola buenas tardes soy Luis Fernando D soy aficionado (ABONADO de mas de 4 años) de @Club_Queretaro , el domingo pasado al terminar el partido @Club_Queretaro vs VERACRUZ el jugador @camilosanvezzo aventó su playera ala afición la pic.twitter.com/DSB1cwUvzV — luis fernando d (@luisfer77637839) May 1, 2019

