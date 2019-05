'Conmigo Chivas no estaría donde está hoy’: Matías Almeyda

Tras el mal momento futbolístico que atraviesa Chivas se han buscado responsables de poner al equipo tapatío en esa situación y uno de los principales señalados es el actual técnico del San José Earthquakes, Matías Almeyda, quien respondió categóricamente a dichas acusaciones.

“Las personas son libres de expresar lo que sientan, podemos compartir o no, mi obra no estaba terminada, me faltaban tres años, seguro Chivas no iba a estar donde está hoy”, aseguró ‘el pelado’ durante una entrevista para el show Jorge Ramos y su Banda de ESPN.

Almeyda también reveló si mantiene relación con el dueño de las Chivas, Jorge Vergara, quien es otro de los señalados por el mal momento del club.

"No, con Jorge, no. Sí con su familia, soy un agradecido de esa familia, de Chivas y su gente y siempre estoy informándome y deseando que Chivas pueda salir de la situación en la que está hoy y no tengo dudas de que va a salir, pero, con Jorge hace más de un año que no (hablo), pero sabe del cariño que le tengo”.

El ex técnico del Rebaño fue cuestionado sobre la influencia que tuvo el director general del equipo rojiblanco, Jose Luis Higuera, en su salida y esta fue su respuesta:

"No, creo que no. Pero, prefiero hablar de San José hoy, lo que me queda de Chivas es algo digno, positivo, me guardo un recuerdo de cada uno de ellos", concluyó.

