¡Cuidado, Avengers! Cristiano Ronaldo lanza su primer cómic

¡La mayor superestrella del mundo se está convirtiendo en el próximo gran superhéroe del mundo! Cristiano Ronaldo publicó este fin de semana su primer cómic de "Striker Force 7" como parte del "Día del cómic gratuito".

Liderado por Cristiano, un heterogéneo grupo de agentes superpoderosos de todo el mundo debe proteger a la Tierra de su aniquilación, ¡siempre y cuando Cristiano pueda enseñarles a trabajar en equipo! Están aquí para salvar a la Tierra –pero ¡¿quién va a salvar a uno del otro?!.

"Siempre he sido un fanático de los superhéroes y estoy encantado de ayudar a crear esta nueva serie animada", comentó Cristiano Ronaldo. "De la misma manera que el fútbol conecta a las culturas y los pueblos de todo el mundo, creo que los grandes personajes y héroes animados pueden hacer lo mismo y es por eso que estoy entusiasmado de combinar estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto y compartirlo con mis seguidores".

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 4, 2019