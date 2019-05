Futbolista sufre ceguera y quemaduras tras ser atacado con ácido

Tega Agberhiere de 16 años de edad, es considerado una de las grandes promesas del futbol irlandés, pues sus actuaciones dentro del terreno de juego, lo han llevado a tener cientos de miradas de al rededor del mundo; sin embargo, estará fuera de las canchas por tiempo indefinido, luego de sufrir ceguera temporal tras ser atacado con ácido.

Y es que el juvenil tuvo que ser ingresado al hospital, luego de que un grupo de cuatro jóvenes lo atacaron sin razón alguna con ácido, mientras él paseaba con dos de sus amigos en Waterford, pueblo en donde vive el futbolista.

Por fortuna, los médicos reportan a Tega como estable, aunque sí tiene diversas quemaduras en el rostro que continuarán atendiendo, pero la buena noticia es que recuperará la vista el cien por ciento en ambos ojos en un periodo de dos semanas.

Some viewers may find the following content distressing – Acid/chemical attack victim Tega Agberhiere (16) speaks publicly for the first time, exclusively to WLR, thanking all those who have wished him well. Full video available on the WLR Facebook page ↪ https://t.co/E1WzsnWljj pic.twitter.com/WuueNWYqLr

— WLR (@wlrfm) May 2, 2019