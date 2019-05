Atlas se va de vacaciones en medio de la incertidumbre

Será un mes de vacaciones cargado de incertidumbre para todos los que trabajan en Atlas. Hay rumores de que el equipo sería administrado ahora por Grupo Orlegi, también dueño de Santos Laguna. Y el técnico argentino Leandro Cufré, tampoco sabe si continuará el próximo argentino. El estratega confesó, después del triunfo por 2-0 sobre Monterrey, que nadie les ha informado algo al respecto.

“Hoy rompemos filas con el equipo, lo mismo con el cuerpo técnico. Por el momento nadie nos ha informado nada. Nos dedicamos solamente a lo deportivo, la parte administrativa no tenemos nada, no estamos al tanto de nada. No puedes ocuparte de eso, sólo la parte deportiva y lo hicimos bastante bien, cerrando con un partido muy difícil y sobre todo fomentando bases. La intención siempre fue el funcionamiento del equipo, eso era lo principal”, explicó.

“Creo que estuvimos haciendo una muy buena base para que este equipo pueda crecer. Se hizo un trabajo muy importante, se dio respaldo a jóvenes que rindieron muy bien todos. Hubo cuatro debuts en siete jornadas. Era difícil enfrentar partidos siempre con alguna baja por Selección, lesión o expulsión, nunca pude repetir equipo. Creo que lo fundamental es que se formó una unión y no importaba quién jugaba, hoy demostraron estar a la altura de lo que la institución merece”, agregó.

“Lo que puedo evaluar respecto a los jugadores es que hay un gran plantel con jugadores muy jóvenes que tienen proyección. El trabajo que realizamos le corresponde a otros analizarlo. Sabemos internamente lo que dimos y más adelante se verá si continuamos, pero no estamos pensando en eso, sino en que lo mejor para Atlas era sacar tres puntos por lo que vendrá. Dejamos una buena base para construir”, sentenció en el Estadio Jalisco.

Será en los próximos días cuando se tomen determinaciones en los Zorros y por lo pronto, Leandro Cufré deberá esperar para saber su futuro. “Mi deseo hoy por hoy, mío y de mi cuerpo técnico es pensar sólo que al Atlas le vaya bien. No tenemos un deseo individual, desde que me llamaron hace ocho semanas era ayudar al Atlas, no miré ni mi contrato, me metí de cabeza, de lleno a ayudar. Intenté hacer lo mejor y ojalá haya quedado algo bueno de lo que hice”, finalizó.