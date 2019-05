Diego Alonso deja atrás el título de la Concachampions

Nadie esperaba la derrota del Monterrey, flamante campeón de la Concacaf, frente al Atlas, uno de los peores equipos del Clausura 2019. Diego Alonso descartó que el 0-2 sufrido en el Estadio Jalisco tuviera algo que ver con el reciente título y justificó su decisión de haber encarado a los Zorros con un cuadro plagado de suplentes.

“Somos jugadores de equipo grande, entrenador de equipo grande, afición de equipo grande y debemos pensar en conseguir cosas grandes. El título ya pasó, un día tomamos de festejo y a trabajar. La formación de hoy (suplentes contra Atlas) tiene que ver no con el festejo sino lo que viene. Tenemos todo el foco en la Liguilla. Sabemos que no será sencillo, pero podemos competir, tenemos las mismas opciones y la ilusión de hacerlo bien”, explicó Alonso.

“Sin duda que antes de jugar teníamos asegurado el tercer lugar y podíamos dar descanso algunos futbolistas, previendo que estaremos jugando en pocos días. Veníamos de jugar una doble competencia muy exigente, de ganar, de unos festejos muy merecidos. Mi intención era dar descanso a unos y ritmo a otros que venían con menos partidos. Nos sirvió para ver con quiénes podemos contar en la Liguilla, quiénes están bien y quiénes deben levantar un poco. Para ganar la Liguilla debemos contar con todos, los que juegan y los que están fuera. Es un grupo fuerte y necesitábamos que algunos muchachos tuvieran ritmo, con la tranquilidad de tener el tercer puesto”, añadió.

En la Liguilla por el título del Clausura 2019, Monterrey enfrentará al Necaxa y no se considera con ventaja. “Yo no lo tomaría como que somos favoritos. Sí entiendo que tenemos la capacidad de pasar la serie, pero Necaxa tiene sus argumentos. Sus jugadores deben pensar que son capaces y nosotros también. Debemos tener humildad, trabajar bien, nos sentimos con ilusión y no menospreciamos a ningún rival. Entendemos que tenemos posibilidades y tenemos que maximizarlas en el campo”, detalló Diego Alonso.

“Con humildad y nosotros miramos adentro lo que debemos hacer, pero más que le pongan los rótulos que quieran nosotros debemos tener la cabeza fría y los pies en la tierra. Los partidos no se ganan hablando, sino corriendo. Vamos a jugar y correr más que el rival para ser mejores”, concluyó el técnico del Monterrey.