La Volpe pide que le quiten puntos a Tijuana y lo dejen sin Liguilla

El argentino Ricardo La Volpe, técnico de Toluca, señaló que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le debe quitar tres puntos al equipo de Tijuana por incumplir con la Regla de Menores en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Como les dije hubo un equipo que no cumplió las reglas, el equipo de Xolos, deja mucho que desear cuando hacen las reglas para darle oportunidad a los jóvenes y no las cumplen”, dijo luego del triunfo sobre Lobos BUAP.

Indicó que espera que este lunes la Federación Mexicana de Futbol tome cartas en el asunto y le quite tres unidades que le anularían su boleto a la Liguilla, algo que beneficiaría a los “Diablos Rojos”, ya que ellos ocuparían el octavo escalón.

“Verdaderamente mal porque Adolfo Domínguez juega y los jugadores de Tijuana no, verdaderamente si todos debemos cumplir las reglas tengo que poner a Alán Medina, a Adrián Mora, darles los minutos y hay un equipo que no, y la Federación no hace nada, espero que el lunes se reúna y le quiten los tres puntos como dice el Reglamento”, apuntó.

"trampa bien hecha"

El reglamento en su artículo 8, con referencia a la Regla de Menores detalla que “en el Torneo Clausura 2019, los Clubes tendrán la obligación de utilizar en la cancha durante 883 minutos de juego como mínimo, a uno o más Jugadores formados en México nacidos en el año de 1997 y posteriores".

En conferencia de prensa, el ex técnico de la Selección Mexicana de Futbol destacó que “hay algo que no está bien cuando una federación toma un reglamento, que no cumple un equipo, eso es sacar ventaja. Esto es fastidioso porque mi equipo hizo todo y hubo un equipo que sacó ventaja.”

Aceptó que Tijuana sumó las unidades suficientes para ganarse su lugar en la fase final, pero incumplió con una regla, por lo que consideró que eso es trampa.

“Los puntos los ganaron Xolos hizo lo que debía, pero saca ventaja porque no cumplió con el reglamento, si se los sacan o no (los puntos), pero que quede como antecedente. Me fastidia cuando sacan ventaja de esta manera, para mí fue una trampa bien hecha, la FMF hace cada cosa que no es entendible, pero que diga que no estuvo bien”, sentenció.

Sobre el triunfo, explicó que “se terminó muy bien el campeonato, felicité a los jugadores porque se siguió sumando, porque el rival no podía ocupar todo el terreno y nuestro equipo supo ocupar los espacios”.

Fue un torneo complicado para Toluca, ya que luego de un inicio prometedor con dos triunfos en fila, sumaron seis duelos sin ganar, con cinco derrotas y solo un empate, ante Cruz Azul, lo que provocó la salida del argentino Hernán Cristante.

Su lugar fue ocupado de manera interina por José Luis Real, pero tras el triunfo sobre Veracruz, se determinó que el argentino Ricardo Antonio La Volpe tomara las riendas.

El equipo mejoró ya que en ocho encuentros que dirigió logró cuatro triunfos (incluida una goleada sobre Monterrey, así como una victoria ante el campeón América), tres empates y solo un revés (en la fecha 12 ante Pachuca).

