El requisito faltante del Atlético San Luis para ascender a la Liga MX

Para el Club Atlético San Luis todo es felicidad después de proclamarse bicampeones del Ascenso MX tras vencer a los Dorados de Sinaloa y conseguir su boleto para la Liga MX, sin embargo, aún deben cumplir con varios requisitos administrativos para poder participar en la Primera División.

El reglamento de competencia 2018-19 de la LIGA Bancomer MX establece en su artículo 23 (“Capítulo III Competencia”, apartado “F. Ascenso”) que:

"El Club que resulte Campeón de ASCENSO MX en la Temporada 2018 – 2019 ascenderá a la LIGA MX, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establecen el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, el Reglamento General de Competencia, el Reglamento Interno de la LIGA MX, así como el presente ordenamiento, especialmente en lo relacionado con el aforo, la infraestructura, la información y documentación financiera, sobre todo lo relacionado al origen y transparencia de los recursos y su estabilidad económica".





























El club potosino cumple con los requisitos de afiliación, nombre y sede. Su estadio, el Alfonso Lastras, cuenta con los características de infraestructura, capacidad (20 mil personas o más) y seguridad para poder participar en Liga MX.

Tampoco parece tener problemas financieros al ser recién adquirido, en 2017, por accionistas del club español Atlético de Madrid –motivo por el cual la razón social del equipo mexicano es Club Atlético Madrid del Potosí S.A. de C.V..

El requisito que no cubren en este momento es contar con un equipo femenil, ni sub 17, 15 y 17. El mismo reglamento establece que el equipo que ascienda tiene “la obligación de participar desde su primer Temporada con las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y LIGA MX Femenil”. De tal forma, el Atlético San Luis está obligado a crear un equipo femenil como lo hicieron hace un año Puebla y Lobos BUAP para poder participar en la Liga MX.

Liga MX

El mismo reglamento establece que en caso de que el equipo que obtenga el ascenso sea un club no certificado, "el club de LIGA MX que descendió al término de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2019, tendrá la opción de mantenerse en la División ejerciendo el derecho de aportar ciento veinte millones de pesos".

Sin embargo, Tiburones Rojos de Veracruz, equipo descendido pagará la multa aunque San Luis ascienda debido a la intención de la Liga MX de ampliar a 19 equipos la competencia y a 20 para el año 2020.

