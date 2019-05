Alfabetización física en la CDMX, prioridad de Rodrigo Dosal al frente del Indeporte

Si bien el sexenio pasado de Horacio de la Vega al frente del Instituto del Deporte de la Ciudad de México destacó por el regreso y la permanencia de grandes eventos internacionales como la Fórmula 1, la NFL, la NBA, entre otros, la prioridad para Rodrigo Dosal Ulloa, nuevo titular del Indeporte, en estos primeros cuatro meses al frente ha sido y será hasta el final de su administración la promoción de la práctica deportiva y la cultura física entre la población de las 16 delegaciones.

En entrevista para PUBLISPORT, Dosal Ulloa explicó cómo pretende inculcar la activación física entre los ciudadanos de la capital a través de los Puntos de Innovación, Arte, Libertad, Educación y Saberes (PILARES) y qué va a pasar con algunos eventos, principalmente el Gran Premio de México y la Maratón de la Ciudad de México, la cual cambió de imagen y ruta para las próximas seis ediciones.

¿Cuántos días tiene Veracruz para pagar los 120 mdp y no descender?

¿Cuál es tu diagnóstico y balance en estos primeros cuatro meses al frente del Indeporte?

“Había muchos eventos deportivos masivos que estaban muy bien, sin embargo nosotros nos estamos enfocando más hacia brindar oportunidades de acercamiento del deporte a la población. En estos días nuestro énfasis ha sido al deporte comunitario, lograr el acceso y derecho al deporte.

¿Cómo aprovechas tu preparación académica?

El deporte es un derecho, puede generar bienestar social y es una herramienta para el desarrollo. Términos como el de “alfabetización física” que era uno de los puntos centrales de mi maestría, donde se busca enseñar a la gente a practicar deporte, habilidad motrices básicas como correr y saltar, que son un común denominador para la práctica de un montón de deportes. Tuve la fortuna de conocer estas experiencias aplicadas con éxito en distintas partes del mundo.

El requisito faltante del Atlético San Luis para ascender a la Liga MX

¿Cómo van a emplear el presupuesto del Indeporte?

De los 308 millones de pesos del presupuesto anual, 137 están destinados directamente al deporte comunitario, a promover el acceso gratuito al deporte, que los beneficios lleguen a más gente. Si logramos que más gente se involucre, no sólo se va a beneficiar la salud de esa persona, sino también de los ahorros en medicinas y sistema de salud en general.

¿Cómo va el proyecto de los PILARES?

El proyecto es lograr 150 este año y 300 totales para el próximo año. Vamos avanzando bien y cuidando la calidad de cada uno de los servicios que se dan en los PILARES. Estamos logrando que la gente se acerque cada vez más y reconociendo que son nuevos lugares para practicar deporte de manera constante.

¿Cómo acercar a la gente a los Pilares?

El plan es a partir de la difusión de la experiencia de cada uno de los que se acerca a estos pilares y de la difusión en comunicación social del Indeporte.

































Publicidad

































¿Qué va a pasar con los eventos internacionales?

Nosotros lo que buscamos es que los eventos queden reflejados por el legado que ocasionan para la práctica deportiva en la ciudad. Un poco siguiendo el ejemplo del Comité Olímpico –ahora en Japón– que busca un legado de los Juegos Olímpicos para la población japonesa o lo que se logró también en Barcelona 92’. Estos eventos son importantes porque son un reflejo de a dónde se puede llegar con la práctica deportiva. Deseamos mantener estos eventos.

¿Cuál es el objetivo para las próximas ediciones del Maratón?

Estamos buscando la ruta más rápida y que sea el más rápido de la historia. Buscamos mejorar la experiencia del corredor, proporcionándole la posibilidad de romper su propia marca año con año. Vamos a buscar un campaña de concientización sobre el valor de correr un Maratón completo y lo que implica (para evitar corredores tramposos).

Además, el objetivo es crear un legado propio con un concepto de identidad que resalte la Ciudad de México a nivel internacional a partir de lo que somos reconocidos, como nuestros mariachis, nuestros edificios emblemáticos y volverlo una fiesta cultural-deportiva.

¡Inscríbete al #MaratónCDMXTelcel2019 y sé parte de los 30 mil participantes que correrán por la Ciudad de México!@DeporteCDMX — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) May 1, 2019

¿Qué va a pasar con la Fórmula 1?

La búsqueda es lograr más involucramiento en aspectos económicos de la iniciativa privada. Este gran negocio de la F1 tiene que dejar mucho más para el beneficio de los ciudadanos. No sólo en la Ciudad de México se está pensando realizarlo o no. En distintas partes del mundo, por el costo que tiene, ya se están cuestionando hacerlo o no –Silverstone, Alemania, Monza– y todos por la misma razón. Mientras se llegue a un arreglo en el cual los beneficios sean para todos, se buscará que se mantenga.

FICHA

Rodrigo Dosal Ulloa

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Psicología en la Universidad Iberoamericana.

Maestría en Administración Deportiva en la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.

Master en Investigación en Psicología de la Salud y el Deporte en Universidad Autónoma de Barcelona.

Master Ejecutivo en Gestión de las Organizaciones Deportivas del Comité Olímpico Internacional.

EXPERIENCIA LABORAL

Director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección general del Deporte Universitario (DGDU) de la UNAM 2016-18

Jefe del Departamento de Psicología del Deporte de la DGDU de la UNAM 2010-12.

Profesor de Psicología del Deporte en posgrados de Medicina y Enfermería de la UNAM 2010-13.

Tutor en Centro de Alto rendimiento de Barcelona, España 2008-09.

PUBLIMETRO TV