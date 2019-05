Mónica Ocampo: ‘Le pegué con la de palo y recién operada’

En la historia de la Copa Mundial Femenil se han marcado 771 goles y el que marcó la mexicana Mónica Ocampo ante Inglaterra en la edición del 2011 fue elegido como el mejor de la historia de esta competencia y lo consiguió con su pierna menos fuerte.

Aquél día, la Selección Mexicana hacía su debut en el Mundial de Alemania tras 12 años de ausencia. Fara Williams adelantó a las inglesas, pero 12 minutos después Mónica empató el partido con un disparo desde tres cuartos de cancha que entró en el ángulo superior de la portería. El Tri consiguió así su primer punto en un Mundial (era su segunda participación).

"Fue un pase de mi compañera Dinorah y me queda en mi perfil derecho –soy zurda– y sin pensarlo golpeo el balón. Recuerdo que antes del juego con mis compañeros acordamos que la que metiera gol, íbamos a festejar con un bailecito en la banca. En ese momento uno pierde la cabeza y de emoción corrí al córner y pateé el banderín. A todas les sorprendió y bromeaban que le pegué con ‘la de palo’. Justo a principios de ese años, antes del Mundial, me habían operado de la rodilla derecha y me dijeron mis compañeras que algo me habían puesto en el pie", entre risas dijo en entrevista para PUBLISPORT.

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico 🇲🇽, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is….. @OcampoMonica11. 👏👏👏 pic.twitter.com/9mdwjQbwVX

