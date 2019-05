VIDEO: Gol de Mónica Ocampo fue elegido el mejor en la historia de mundiales

Después de varios día de votaciones, por fin se dio a conocer que el gol de la mexicana Mónica Ocampo fue elegido como el mejor en la historia de los mundiales femeniles.

La afición mexicana se hizo sentir con todo en la página de la FIFA para apoyar la anotación de la atacante del Pachuca, pues la anotación convertida a Inglaterra en junio del 2011 se llevó el primer lugar.

El encuentro lo ganaban las inglesas, sin embargo, Ocampo rescató el empate tras un potente disparo desde tres cuartos de cancha que fue directo al ángulo de la portería resguardada por la guardameta inglesa que no tuvo oportunidad de atajarlo.

Mónica Ocampo venció en las votaciones a goles importantes como los de: Ingrid Johansson (Suecia), Carli Lloyd (Estados Unidos), Marta (Brasil), Maren Mjelde (Noruega), Alberta Sackey (Ghana), Homare Sawa (Japón) Sissi (Brasil) , XL Song (China) y Abby Wambach (Estados Unidos).

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico 🇲🇽, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is….. @OcampoMonica11. 👏👏👏 pic.twitter.com/9mdwjQbwVX

— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) May 7, 2019