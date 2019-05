¿Nueva polémica? Rafael Nadal muestra molestia sobre la igualdad de género

Tal parece que Rafael Nadal se encuentra nuevamente envuelto en una polémica tras hablar sobre la igualdad de género, aunque no lo hizo por gusto propio, sino por responder la interrogante de una periodista en conferencia de prensa.

Te puede interesar: 'Maradona se la come', el cántico del San Luis tras vencer a Dorados

"No sé en que se basa la desigualdad en el futbol, el baloncesto o modelaje. ¿Por qué ganan más las mujeres en el modelaje que los hombres?. A veces hacemos preguntas capciosas en los que se busca la polémica", fue el inicio de la respuesta del tenista español.

Nadal externó su deseo en que la igualdad de género no sólo se desarrolle en lo deportivo, sino en cada área de la vida. "Qué más quiero yo que el hombre y la mujeres sean exactamente iguales y tengamos los mismos derechos. Tengo una madre y una hermana y son lo que más quiero en el mundo. En algunas cosas ganarán más las mujeres y en otros los hombres pero se tiene que ganar más o menor no por ser mejor, no por ser hombre o ser mujer, sino por los méritos y por lo que generas".

"Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, eso no es así. Otra cosa es quién vende más o menos, eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales", sentenció el español.

TE RECOMENDAMOS