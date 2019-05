Avilés Hurtado se quita presión del 2017 con la Concachampions

El campeonato que ganó Rayados a Tigres hace unas semanas en la Liga de Campeones de Concacaf, ayudó al delantero Avilés Hurtado a quitarse el peso de la primera Final regia en el 2017.

En aquella Final del Apertura 2019, el colombiano falló un penal clave, por lo que había venido cargando con esa presión, sin embargo, ahora el panorama es distinto y se dijo listo para ganar el torneo local.

También te puede interesar: Nico Castillo afirma que América siempre es favorito

“Sí, bastante pesada. Le di ese peso a Dios y me dio para salir adelante, todos me han apoyado de esa zona complicada, el trabajo es fundamental, siempre me han apoyado y confiado, también es parte de uno, lo afronté de la mejor manera y ya eso quedó atrás”, comentó.

Además reconoció que no ha podido dar una buena Liguilla por lo que en esta espera poder demostrar la calidad y encaminar al equipo al título.

“Puede ser que en Liguilla me ha costado un poco, pero trato de entregarme al cien, uno juega para el equipo y lo importante es lo grupal y con base a la Liguilla, esperemos que así sea, necesitamos un título de Liga”, dijo Hurtado.

En cuanto a su próximo rival, Necaxa, dijo que no se deberán confiar por la ausencia de Brian Fernández y puso como referencia al Barcelona que perdió la serie contra Liverpool en la Champions League con la ausencia de dos de sus jugadores.