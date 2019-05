Balonero es el verdadero héroe del Liverpool

El Milagro de Anfield se le atribuye a Georginio Wijnaldum o Divock Origi pero el verdadero héroe sería Oakley Cannonier, un balonero del equipo inglés.

El joven de 14 años fue el encargado de “iniciar” la jugada del gol que le dio la calificación a los Reds a la final de la Champions League. Cannonier estuvo atento a la salida del balón y se apresuró en pasarle otra pelota a Trent Alexander-Arnold realizara el tiro de esquina.

Alexander-Arnold aprovechó la viveza del balonero y la distracción de la defensiva blaugrana para pasarle la redonda a Divock Origi, quien definió sin marca el cuarto gol del Liverpool, con el superaron en el marcador global (4-3) al Barça.

