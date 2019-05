Chivas confirma permanencia de Tomás Boy

Tomás Boy convenció a la directiva de Chivas con tan sólo cuatro partidos dirigidos y continuará como entrenador del primer equipo para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“El Club Deportivo Guadalajara hace de su conocimiento que Tomás Boy continuará en el cargo de entrenador del Primer Equipo. El amplio conocimiento de Tomás para enfocar a sus equipos a seguir por una línea establecida ha sido una constante en los más de 500 partidos que ha dirigido en la Liga MX y prueba de ello son las 14 Liguillas que registra en su trayectoria, le deseamos mucho éxito en este trascendente reto”, informó el Rebaño en un breve comunicado.

El Jefe tendría un acuerdo por dos años; sin embargo el Guadalajara sólo indicó, por el momento, que continuará en el Apertura 2019.

Boy llegó a partir de la jornada 14 del Clausura 2019 y aunque únicamente ganó un encuentro de los cuatro que dirigió -venció a León y perdió con Morelia, Puebla y Tigres- su metodología de trabajo y actitud convenció a la gente que toma decisiones en Chivas.

OFICIAL: Hemos ratificado a Tomás Boy como nuestro Director Técnico para el AP19 ⬇️https://t.co/ONYgOgmgTk — CHIVAS (@Chivas) May 9, 2019

Tras el anuncio, Tomás dio sus primeras palabras a Chivas TV y agradeció la oportunidad pero también aceptó que es una gran responsabilidad.

“Es una gran oportunidad, que me dan como mexicana, de dirigir al equipo más popular; pero también es una gran responsabilidad. Es un equipo que hay que sacar adelante con todas las fuerzas y conocimientos. El tiempo que tuvo con ellos (los jugadores) me da a entender que el techo del equipo no ha llegado", dijo el entrenador.