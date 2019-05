David Ferrer pone punto final a su carrera con derrota ante Zverev

El alemán Alexander Zverev venció a David Ferrer por 6-4 y 6-1 en 70 minutos, en la segunda ronda del Mutua Madrid Open y puso punto final a la carrera del jugador español, que fiel a su costumbre luchó hasta el final para despedirse dando batalla.

"Para mí ha sido un privilegio jugar con Ferrer el último partido de su carrera", dijo Zverev en pista, "todavía recuerdo como me ganó la primera vez en las semifinales de Hamburgo por 6-0 y 6-1. Ha sido un gran honor y le agradezco todo lo que nos ha mostrado durante su trayectoria".

Después de derrotar a Roberto Bautista Agut en tres sets en el primer partido, Ferrer se dejó de nuevo la piel ante el actual número cuatro del mundo, un rival al que el destino le ha emparejado este año en tres ocasiones, con victoria del germano en Acapulco, en febrero, y última victoria de "Ferru" en Miami en marzo.

The final point in @DavidFerrer87 ’s outstanding career 🙌

En esta tercera ocasión, Ferrer estuvo cerca de al menos prolongar el partido al tercer set, de haber aprovechado un comienzo fulgurante cuando se colocó con 4-1 en el primer parcial, con un tenis espectacular, y dejando clavado al germano con geniales dejadas.

Pero el defensor del título, ganador de tres Masters 1000 en su carrera, y campeón de las Finales ATP el año pasado, comenzó entonces a mostrar su mortal revés cruzado y a ganar hasta nueve juegos consecutivos (6-4 y 4-1) para mandar en el partido con autoridad y sacar con una gran efectividad.

Los gritos de "Ferru, Ferru" resonaban en la pista Manolo Santana, donde Ferrer seguía corriendo, a pesar de que en el encuentro contra Bautista fue atendido en pista por una lesión en el flexor de la cadera izquierda, y de que días antes tuvo problemas estomacales que le hicieron permanecer en cama.

Su deseo de acabar competitivo, como había expresado en este largo adiós durante esta temporada, jugando seis torneos, con 37 años, se puso de manifiesto hasta el final, sin importarle que Zverev pudiera endosarle un "rosco".

The last walk of a brilliant career 👏@DavidFerrer87 | #MMOPEN | #GraciasFerru pic.twitter.com/VqrbqboEgR

