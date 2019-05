Las opciones de México para jugar Libertadores y Copa América son nulas

Las opciones de que México regrese a la Copa Libertadores y a la Copa América son casi nulas, así lo confirmó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Futbolista Alex Morgan protagoniza portada de Sports Illustrated Swimsuit 2019

Muere triatleta de 15 años tras caer en un barranco

“Mientras no exista un acuerdo entre Conmebol y Concacaf nosotros no podremos participar en torneos que no sean de la Concacaf. Ojalá, yo creo que hay méritos suficientes, hay puntos de acuerdo suficientes para pensar que en un mediano y un largo plazo exista un entendimiento, un acuerdo macro entre Conmebol y Concacaf”, declaró el directivo durante una conferencia de prensa.

De Luisa reiteró que hasta el día de hoy no hay posibilidad de que los clubes y selección mexicana participen en los torneos de la Conmebol. “Hoy a corto plazo vemos que desafortunadamente no se ha logrado y esperemos que el día de mañana se puedan sortear esas dificultades, pero el día de hoy, no hay posibilidad alguna”, apuntó.

Las palabras de Yon de Luisa van en la misma línea a la quejido Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, la semana pasada. “Ni la MLS ni la Liga MX en lo que se refiere a la Copa Libertadores tienen ninguna intención y, francamente, Concacaf no tiene ninguna intención de permitir eso. Creo que esos días han desaparecido”, señaló.

Los clubes aztecas participaron en la Copa Libertadores por 19 años, pero desde 2017 han estado ausentes. Mientras que en la Copa América se juega desde 1993, aunque después de 10 ediciones ya no se estará en la de Brasil 2019.