¡Otra baja! Chucky Lozano se perdería la Copa Oro

El camino de la Selección mexicana rumbo a la Copa Oro, no parece lucir del todo bien, pues aún sin conocer la convocatoria oficial de Gerardo Martino, ya se saben algunos de los nombres de los futbolistas que no asistirían a la competencia, y durante las últimas horas se sumó el de Hirving Lozano.

La ausencia de Chucky se debería a la lesión que sufrió con el PSV Eindhoven hace un par de semanas, misma que lo alejaría de las canchas por 12 semanas; es decir, el tiempo no le alcanzaría para sumarse a la Copa Oro, pues ésta se llevará a cabo del 15 de junio al 7 de julio.

"Tiene una lesión no tan grave como parecía ser cuando uno veía la jugada. Está claro que el PSV lo iba a descartar, porque quedan pocas fechas; ante el grado de la lesión se sabía que no iba a poder jugar. De la misma manera me adelanto, aunque está con los médicos, pero creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro", mencionó Gerardo Martino días anteriores.

Cabe mencionar que gente de la Selección mexicana ya visitó recientemente a Lozano en Holanda, para evaluar su recuperación que sucedió el pasado 25 de abril.

