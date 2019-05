VIDEO: Messi habría encarado a afición del Barça tras reclamos

La tensión continúa en la órbita del Barcelona, y no es para menos, pues el cuadro español perdió de manera ridícula ante el Liverpool, en la semifinal de vuelta de la Champions League, a la cual llegó con la ventaja de tres goles; sin embargo, no supo manejar su superioridad en el marcador y terminó por ser eliminado.

Ante ello, los reclamos por parte de la afición culé no tardaron en llegar. Seguidores del Barça se encontraron con Lionel Messi en el aeropuerto y no dudaron en recriminarle el resultado, pues los goles del astro argentino no aparecieron en un momento clave.

De acuerdo con la información de Mundo Deportivo, Messi no soportó los reclamos -cómo comúnmente lo hace-, y habría encarado a los aficionados en el aeropuerto, por lo que Pepe Costa, director de la oficina del jugador tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

HINCHAS DEL BARCELONA CRUZARON A MESSI EN EL AEROPUERTO DE LIVERPOOL Le recriminaron a la Pulga la derrota y, según Mundo Deportivo, el argentino no se quedó callado: fue a encararlos y terminó interviniendo el dirigente del Barça Pepe Costa para que la cosa no pase a mayores. pic.twitter.com/CZpvmmK8N0 — TyC Sports (@TyCSports) May 8, 2019

Cabe señalar que la Pulga no llegó con el resto del plantel al aeropuerto, sino después, ya que tuvo que ser sometido a pruebas de antidoping tras el choque ante el Liverpool.

