Aaron Rodgers aparecerá en el próximo capítulo de Game of Thrones

El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, tendrá una aparición especial en el siguiente capítulo de la afamada serie, Game of Thrones, el cual se transmitirá el próximo domingo 12 de mayo a través de HBO.

Este dato fue confirmado a través del Twitter de Aaron Nagler, periodista cercano a los Packers. Además, hace unas semanas, el equipo de la NFL ya había publicado una fotografía alusiva a la serie en la que aparece Rodgers, sin embargo, no se le tomó mucha importancia debido a que se pensó que la publicación era únicamente para sumarse a la fiebre de la exitosa serie.

Aaron Rodgers is going to be in Game of Thrones. Enjoy.

— Aaron Nagler (@AaronNagler) May 9, 2019