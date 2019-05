El día en que Cruz Azul rechazó a Lucas Moura, el héroe del Tottenham

View this post on Instagram

¡Ay, Cruz Azul!🙄 De acuerdo con la información de El Universal, Lucas Moura fue ofrecido en 2013 con La Máquina, pero el cuadro celeste no le vio nivel para tenerlo en sus filas. . . Ayer, el brasileño marcó el hat-trick con el que metió al Tottenham a la final de la Champions League. [📸Getty Images] . . #LucasMoura #Moura #CruzAzul #ChampionsLeague #Futbol #Deportes #Publisport