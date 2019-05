Directiva considera a Boy el técnico ideal para Chivas

Su larga trayectoria de 30 años como técnico no tiene todavía títulos de Primera División, pero sí varios equipos salvados del descenso. Eso fue un factor determinante para que la directiva decidiera darle continuidad a Tomás Boy. El director deportivo de la institución, Mariano Varela, aseguró que es el entrenador “ideal” para Chivas en este difícil momento.

¿Otra vez? Carlos Vela le daría el 'no' al Tri para Copa Oro

Futbolista Alex Morgan protagoniza portada de Sports Illustrated Swimsuit 2019

“Haciendo un análisis muy puntual de los requerimientos y lo que necesitamos en este momento para el equipo, coincidimos que Tomás Boy es el técnico ideal para Chivas. Es un tipo que tiene liderazgo, experiencia de muchos años, tiene un gran manejo de equipo, tiene gran comunicación con los jugadores y tiene la experiencia de conocer el plantel en estos cuatro partidos. En poco tiempo, imprimió un sello muy importante al equipo, con una personalidad”, explicó.

“Lastimosamente, no se consiguieron los resultados que hubiéramos querido, pero en el funcionamiento del equipo, sobre todo ganarle al líder León y dar un partido muy digno con Tigres, aunque al final no se saca el resultado, sentimos que se paró bien el equipo. Creemos que estamos en buenas manos y Tomás es sin duda esa persona que necesitamos en este momento para guiar al equipo, sacarlo y que esté donde tiene que estar siempre, peleando los primeros lugares”, agregó el directivo.

“Él está muy sorprendido de la calidad que tiene el plantel de Chivas y sobre todo la intensidad. Siempre me dijo que ‘es un equipo que tiene una intensidad que no había visto en otros equipos’. Realmente confía en el plantel y no me lo ha externado ahora, no me lo dice por haberse quedado, sino que desde que llegó. Nos lo externó, que realmente este plantel estaba para más”, aseveró Mariano Varela.

Ahora vendrá la etapa de buscar refuerzos para conformar el cuadro que Tomás Boy desea. “Por supuesto nos da cierta tranquilidad, pero sabiendo que también nos tenemos que sentar con él para ver los puestos que debemos buscar, las altas, las bajas. No lo pudimos haber hecho antes porque necesitábamos tener a nuestro líder, en este caso Tomás. Y bueno, nos sentaremos ya a partir de hoy a planificar, sabiendo que viene un año muy importante para todos”, señaló el dirigente.

“Está claro, hay ciertas posiciones que lo hemos platicado y hay que ver las alternativas, también gente que podría salir para que tenga participación. Ya mandamos un plan de días en Cancún de pretemporada, partidos amistosos confirmados. Creo que va a ser una larga pretemporada, pero sin duda muy importante para encarar el siguiente par de torneos”, finalizó Varela.